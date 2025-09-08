English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ : ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶುಭ ಫಲ ನೀಡುವ ಗ್ರಹಣ ಇದು ! ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಹಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಈಗಾಗಲೇ ಗೋಚರಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು, ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.   

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 8, 2025, 12:40 PM IST
  • ಈಗ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸರದಿ
  • ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಹಣಗಳು

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ : ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶುಭ ಫಲ ನೀಡುವ ಗ್ರಹಣ ಇದು ! ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸರದಿ ಬಂದಿದೆ. 2025ರ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಹಾಕೂಟದ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ

ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರ  ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಾಗಿದ್ದು,  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3.24ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಕೈಯಿಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು

ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಈ ಜನರು ವೃತ್ತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಸಂಪತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇವರು ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. 

ಆದರೆ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ವೃಷಭ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ  ಶುಭವಾಗಿ ಇರುವುದು. ಇವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.  

(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ .)

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

