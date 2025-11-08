ಕೆಲ ಜನರ ದೇಹದಲ್ಲಿದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅದೃಷ್ಟ ಗುರುತುಗಳು: ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದ್ಯಾ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ!

Lucky mark related to Lord Krishna: ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಮಂಗಳಕರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾರ ದೇಹದ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಈ ಮಂಗಳಕರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ, ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂಥವರು ದೇಶ-ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದು ಸಕಲ ಸುಖವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ಈ ಮಂಗಳಕರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಶಂಖ- ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಶಂಖದ ಗುರುತು ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನೂ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಂಗೈ ಅಥವಾ ಅಡಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಹಣ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ - ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲಿನ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತು ಇತ್ತು. ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ತನ್ನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧಚಂದ್ರನನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಚಂದ್ರನ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ
ಮೀನಿನ ಗುರುತು- ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮೀನಿನಂಥ ಗುರುತು ಇತ್ತು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಗುರುತು ಇರುವವರಿಗೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಣ- ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಬಾಣದ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ - ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಸಂತೋಷದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಊಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE ಕನ್ನಡ NEWS ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)