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ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬುಧನ ಕೃಪೆ.. ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ

spiritual photos mercury transit 2026: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬುಧನ ಕೃಪೆ ಇದ್ದು, ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 17, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:03 PM IST
ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬುಧನ ಕೃಪೆ.. ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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