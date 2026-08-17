/ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬುಧನ ಕೃಪೆ.. ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ

ಬುಧ ಸಂಚಾರ 2026: ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ವೃಷಭ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭರವಸೆಗಳು, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ವಿವಿಧ ರಾಶಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬುಧದಂತಹ ಸಕ್ರಿಯ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಈ ತಿಂಗಳ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಂದು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರವರೆಗೆ ಬುಧನು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ವೃಷಭ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಆದಾಯ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ಭರವಸೆಗಳು, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕಾರಕನಾದ ಬುಧನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಅಪಾರ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕಾರಕನಾದ ಬುಧನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಅಪಾರ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಆದಾಯವು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ: ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹಣವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಧನು: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ದೃಢವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
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