ಮನೆಗೆ ಅಳಿಲು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಳಿಲು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ.  

  • ಅಳಿಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ
  • ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಮ್ಯ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ

squirrel entry : ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಳಿಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಭಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಶುಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಅಳಿಲನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಳಿಲು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ. ಇದು ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಅಳಿಲು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಳಿಲನ್ನು ನೋಡುವುದು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅಳಿಲು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರೆ ಅಥವಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದರೂ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಅಳಿಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಮ್ಯ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ.

ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ವೇಳೆ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅಳಿಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದರೆ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ರಾಮನ ಭಜನೆ, ಹನುಮಾನ್ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಳಿಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭ, ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 

