/ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

sravana masam snakes: ಎಲ್ಲಾ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ? ಈಗ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶ್ರಾವಣ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ತಿಂಗಳು. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಹವಾಮಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹಾವುಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವು ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ತೋಟಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ.
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ಬಿಲಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವು ಹೊರಬಂದು ಒಣ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲವು ಕಪ್ಪೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವು ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಾವುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಹಾವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾಲ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಶಿವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾದ ತಿಂಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಪ ದೇವರು ಶಿವನು ಅವನಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಗ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
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