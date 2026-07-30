/ನೀವು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?.. ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

sravanamasam fasting ayurvedic benefits: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಶ್ರಾವಣದ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಉಪವಾಸಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥ 'ಚರಕ ಸಂಹಿತ'ದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉಪವಾಸವು ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗುವ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
1. ನಿಧಾನಗತಿಯ 'ಜಠರಾಗ್ನಿ'ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ 'ಜಠರಾಗ್ನಿ' ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉಪವಾಸ (ಲಂಘನಂ) ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಠರಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. 'ತ್ರಿದೋಷ'ವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ 'ವಾತ ದೋಷ' ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 'ಪಿತ್ತ ದೋಷ' ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಚರಕ ಸಂಹಿತದ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪವಾಸವು ದೇಹವು ಈ ತ್ರಿದೋಷಗಳನ್ನು (ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ) ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಬ್ಬುವುದು, ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
3. 'ಆಮ' (ವಿಷ) ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ - ದೇಹದ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಅನುಚಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ 'ಆಮ' ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇವು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
4. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ: ಮಳೆಗಾಲವು ರೋಗಗಳ ಕಾಲ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಬೇಗನೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತ ಉಪವಾಸವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
5. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆ ಉಪವಾಸವು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣವೂ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ನೀರಿಲ್ಲದ ಉಪವಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ನೀರು ಕುಡಿಯದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಾಲು, ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪಾರಾಯಣ ಆಹಾರ: ಉಪವಾಸ ಮುರಿಯುವಾಗ, ಭಾರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಬದಲು, ಖಿಚಡಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಸೋಪುದಾನದಂತಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಕಂಪನಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಚರಕ ಸಂಹಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಹುಣ್ಣು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಗಂಭೀರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
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