/ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 16,000 ಅಲ್ಲ, ಇದ್ದದ್ದು 8 ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮಾತ್ರ..! ಆ 8 ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಗೊತ್ತೆ? 

Lord Krishna sons names : ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಮಹಾನಾಯಕ, ಮಹಾಭಾರತದ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆತನ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸದಾ ದಾರಿದೀಪ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 16,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಂಸ ಹಾಗೂ ನರಕಾಸುರನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಪೂಜಿಸಿದ ಭಕ್ತೆಯರಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 'ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿಯರು' ಎನಿಸಿಕೊಂಡ 8 ಜನ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯರಿದ್ದರು. ಈ ಎಂಟು ದೇವಿಯರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಲಾ 10 ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 80 ಜನ ಪುತ್ರರು ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿಯರು ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂತಾನದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ: ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅವತಾರವಾದ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಚಾರುದೇಷ್ಣ, ಸುದೇಷ್ಣ, ಚಾರುದೇಹ, ಸುಚಾರು, ಚಾರುಗುಪ್ತ, ಭದ್ರಚಾರು, ಚಾರುಚಂದ್ರ, ವಿಚಾರು ಮತ್ತು ಚಾರು ಎಂಬ 10 ಜನ ಪುತ್ರರು ಹಾಗೂ 'ಚಾರುಮತಿ' ಎಂಬ ಪುತ್ರಿ ಜನಿಸಿದಳು.
2. ಸತ್ಯಭಾಮಾ ದೇವಿ: ವೀರತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ಭಾನು, ಸುಭಾನು, ಸ್ವರ್ಭಾನು, ಪ್ರಭಾನು, ಭಾನುಮಾನ್, ಚಂದ್ರಭಾನು, ಬೃಹದ್ಭಾನು, ಅತಿಭಾನು, ಶ್ರೀಭಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನು ಎಂಬ 10 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ 'ಸಾವಿತ್ರಿ' ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿದ್ದಳು.
3. ಜಾಂಬವತಿ ದೇವಿ: ಋಕ್ಷರಾಜ ಜಾಂಬವಂತನ ಮಗಳಾದ ಜಾಂಬವತಿಗೆ ಸಾಂಬ, ಸುಮಿತ್ರ, ಪುರುಜಿತ್, ಶತಜಿತ್, ಸಹಸ್ರಜಿತ್, ವಿಜಯ, ಚಿತ್ರಕೇತು, ವಸುಮಾನ್, ದ್ರವಿಡ ಮತ್ತು ಕ್ರತು ಎಂಬ 10 ಪುತ್ರರು ಹಾಗೂ 'ಭದ್ರಾ' ಎಂಬ ಪುತ್ರಿ ಜನಿಸಿದಳು.
4. ಕಾಳಿಂದಿ ದೇವಿ: ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಿವ್ಯ ರೂಪವಾದ ಕಾಳಿಂದಿಗೆ ಶ್ರುತ, ಕವಿ, ವೃಷ, ವೀರ, ಸುಬಾಹು, ಭದ್ರ, ಶಾಂತಿ, ದರ್ಶ, ಪೂರ್ಣಮಾಸ ಮತ್ತು ಸೋಮಕ ಎಂಬ 10 ಜನ ಪುತ್ರರಿದ್ದರು.
5. ನಗ್ನಜಿತಿ (ಸತ್ಯಾ): ಕೋಸಲ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾದ ನಗ್ನಜಿತಿಗೆ ವೀರ, ಚಂದ್ರ, ಅಶ್ವಸೇನ, ಚಿತ್ರಗು, ವೇಗವಾನ್, ವೃಷ, ಆಮ, ಶಂಕು, ವಸು ಮತ್ತು ಕುಂತಿ ಎಂಬ 10 ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದರು.
6. ಮಿತ್ರವಿಂದಾ ದೇವಿ: ಅವಂತಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾದ ಮಿತ್ರವಿಂದಾಗೆ ವೃಕ, ಹರ್ಷ, ಅನಿಲ, ಗೃಧ್ರ, ವರ್ಧನ, ಉನ್ನಾದ, ಮಹಾಂಸ, ಪಾವನ, ವಹ್ನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷುಧಿ ಎಂಬ 10 ಜನ ಪುತ್ರರಿದ್ದರು.
7. ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ ದೇವಿ: ಮದ್ರ ದೇಶದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗೆ ಪ್ರಘೋಷ, ಗಾತ್ರವಾನ್, ಸಿಂಹ, ಬಲ, ಪ್ರಬಲ, ಊರ್ಧ್ವಗ, ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಸಹ, ಓಜ ಮತ್ತು ಅಪರಾಜಿತ ಎಂಬ 10 ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುತ್ರರಿದ್ದರು.
8. ಭದ್ರಾ ದೇವಿ: ಕೇಕಯ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಭದ್ರಾ ದೇವಿಗೆ ಸಂಗ್ರಾಮಜಿತ್, ಬೃಹತ್ಸೇನ, ಶೂರ, ಪ್ರಹರಣ, ಅರಿಜಿತ್, ಜಯ, ಸುಭದ್ರ, ವಾಮ, ಆಯು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಕ ಎಂಬ 10 ಜನ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು.
ಹೀಗೆ ಕೇಶವನ ಎಂಟು ರಾಣಿಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂತಾನವು ದ್ವಾರಕೆಯ ವೈಭವ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀಲೆಯೂ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಲುಪುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುತ್ತದೆ.