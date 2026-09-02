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ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 16,000 ಅಲ್ಲ, ಇದ್ದದ್ದು 8 ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮಾತ್ರ..! ಆ 8 ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಗೊತ್ತೆ? 

Sri Krishna Janmashtami 2026 : ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 8 ಜನ ಮುಖ್ಯ ಹೆಂಡತಿಯರು ಇದ್ದರು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಇಂದಿಗೂ ಅದೇಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಎಂಟು ಜನ ಮುಖ್ಯ ರಾಣಿಯರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಲಾ 10 ಜನರಂತೆ ಒಟ್ಟು 80 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳೇನು..? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Sep 02, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:18 PM IST
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 16,000 ಅಲ್ಲ, ಇದ್ದದ್ದು 8 ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮಾತ್ರ..! ಆ 8 ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಗೊತ್ತೆ? 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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