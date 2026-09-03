/Krishna Janmashtami; ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಾಡು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲಿಪಿಂಡಿ ಸಂಭ್ರಮ.. ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಒಡೆಯೋದು ಯಾರು?

Sri Krishna Janmashtami in Udupi: ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನ ನಾಳೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಲೇ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯಗಳು ಶೃಂಗಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರ ಮೆನೆ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿಯೂ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.
ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4) ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾಕಡೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ, ಹುಲಿವೇಷ, ಜನಪದ ಕಲೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ನಾಳೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿಷೇಶ ಪೂಜೆ ನಡೆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವ) ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ, ಹುಲಿವೇಶ, ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು, ಜನರು ನೆರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.
ದಹಿ ಹಂಡಿ:
ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಉಡುಪಿಯ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ಜಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಥಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಡಕೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ತುಂಬಿರಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ರಥೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಗೋಪಾಲಕರು (ಮಠದಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವವರು) ಗೊಲ್ಲರ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮೊಸರಿನ ಕುಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಒಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಈ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ:
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧವನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಶಿರೂರು ಮಠದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಯುದ್ದದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. (ಆಹ್ವಾನಿತ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ ಪ್ರವೀಣರಿಂದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ).
ಹುಲಿ ವೇಷ:
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹುಲಿ ವೇಷ ಕುಣಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹುಲಿ ವೇಷ ಕುಣಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೆದ್ದ ಹುಲಿ ವೇಷ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕ್ರಮವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ, 75 ಸಾವಿರ, 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಜನಪದ ಕಲೆ:
ರಥ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರುವುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ರಥ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ರಥ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಗುರ್ಜಿಗಳನ್ನೂ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೂ ಇನ್ನು ವಿಜ್ರಂಭಣೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಕನಕನಿಗೆ (ಕನಕದಾಸರು) ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ಕಿಂಡಿಯ ಮೂಲಕ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗಿನಿಂದ ಉಡುಪಿಯನ್ನ ಕನಕನಿಗೊಲಿದ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಕನಿಗೊಲಿದ ನಾಡು ನಾಳೆಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.