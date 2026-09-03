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Krishna Janmashtami; ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಾಡು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲಿಪಿಂಡಿ ಸಂಭ್ರಮ.. ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಒಡೆಯೋದು ಯಾರು?

ರಥ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಡಕೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ತುಂಬಿರಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Sep 03, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:22 PM IST
Krishna Janmashtami; ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಾಡು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲಿಪಿಂಡಿ ಸಂಭ್ರಮ.. ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಒಡೆಯೋದು ಯಾರು?
Image Credit: ಕೃಪೆ; AI

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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