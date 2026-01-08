English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅಪರೂಪ ಭಯಾನಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಈ ದಿನ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳಗಲಿದೆ..! ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಅಪರೂಪ ಭಯಾನಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಈ ದಿನ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳಗಲಿದೆ..! ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿದೆ

Surya Grahana : ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು 6:23 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.. ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು..? ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 8, 2026, 07:02 PM IST
    • ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು 6:23 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲಿದೆ.
    • ಈ ಶತಮಾನದ ದೀಘ್ರ ಕಾಲದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2027 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.
    • 6 ನಿಮಿಷ 23 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಪರೂಪ ಭಯಾನಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಈ ದಿನ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳಗಲಿದೆ..! ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿದೆ

Sun Eclipse date and time : ಈ ಶತಮಾನದ ದೀಘ್ರ ಕಾಲದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2027 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವು ಸುಮಾರು 6 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 6 ನಿಮಿಷ 23 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 

ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಬರುವ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶನಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ, ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ : ಇದನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಂದ್ರನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಅಪರೂಪ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2027 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಅಂತರವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರ : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಘಟನೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ವಾಯುವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!!

10 ರಿಂದ 30 ರಷ್ಟು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸೂರ್ಯನು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 30 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡುವ ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಿಂದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

