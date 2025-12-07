English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡಲು ಸೂರ್ಯನು ಯಾವ ಮನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 7, 2025, 05:14 PM IST
Sun In Astrology: ಜಾತಕದ ಯಾವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತಾನೆ?

Sun In Astrology: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ರಾಜ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನವು ಶುಭವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅನೇಕ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜಾತಕದ ಯಾವ ಮನೆಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಜಾತಕದ 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ: 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ದಿಕ್ಕಿನ ಬಲವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಮನೆಯು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿ, ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಜಾತಕದ 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ: ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯನು ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಸ್ಥಾನವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಹೆಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರನ್ನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಜಾತಕದ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ: ಜಾತಕದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯು ಲಾಭವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಶುಭ: ಜಾತಕದ 12ನೇ ಮನೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನವು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರಬಹುದು. 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅವರು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜಾತಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನವು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನವು ವಾಹನ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ತರುವುದು ಖಚಿತ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. 

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

