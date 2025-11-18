ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ: ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ

Sun Transit In Scorpio: ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 16, 2025ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಚಿಹ್ನೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರ ಫಲ 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ? ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡು ಬರಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನಿಸು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾತನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರ ಫಲ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆದಾಯವೂ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ:
ಸೂರ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರ ಫಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಹಿತಕರ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹೆತ್ತವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಸಾಹಸಮಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ. ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೂಡ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಹೆಕ್ಚಾಗ್ಕಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ. ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ:
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ರವಿಯಂತೆಯೇ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕೈಗೂಡುವುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ಕೈ ಸೇರುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
