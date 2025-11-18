English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ: ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ

ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ: ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ

Surya Gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಆತ್ಮದ ಅಂಶ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಸೂರ್ಯದೇವ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಚಕ್ರವಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶಕ್ತಿಕಾರಕನ ಈ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 18, 2025, 02:12 PM IST
  • ಪ್ರತಿ 30 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಾಶಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸೂರ್ಯ
  • ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಸೂರ್ಯ
  • ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏನು ಫಲ

Trending Photos

ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ
camera icon5
Mercury Transit of Venus in Libra
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇದೆ ನಂಟು..!
camera icon6
Sheikh Hasina
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇದೆ ನಂಟು..!
ಭಾರತದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಯಾನಕ ದರೋಡೆಕೋರರ ಭದ್ರಕೋಟೆ! ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಪೊಲೀಸರೂ ಭಯಪಡ್ತಿದ್ದರಂತೆ..
camera icon5
Chambal valley
ಭಾರತದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಯಾನಕ ದರೋಡೆಕೋರರ ಭದ್ರಕೋಟೆ! ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಪೊಲೀಸರೂ ಭಯಪಡ್ತಿದ್ದರಂತೆ..
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ರೂ ಒಪ್ಪದ ನಯನತಾರಾ..! ತಾಯ್ತತನದ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು
camera icon7
Astrologer Venu Swamy
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ರೂ ಒಪ್ಪದ ನಯನತಾರಾ..! ತಾಯ್ತತನದ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು
ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ: ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ

Sun Transit In Scorpio: ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 16, 2025ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಚಿಹ್ನೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರ ಫಲ 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ? ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೇಷ ರಾಶಿ: 
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡು ಬರಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: 
ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನಿಸು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾತನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: 
ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರ ಫಲ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆದಾಯವೂ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ. 

ಕಟಕ ರಾಶಿ: 
ಸೂರ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 2026ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: 
ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರ ಫಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಹಿತಕರ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹೆತ್ತವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: 
ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಸಾಹಸಮಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ. ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ: 
ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೂಡ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬಹುದು. 

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: 
ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

ಧನು ರಾಶಿ: 
ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಹೆಕ್ಚಾಗ್ಕಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ. ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿ. 

ಮಕರ ರಾಶಿ: 
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. 

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: 
ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಬಹುದು. 

ಮೀನ ರಾಶಿ: 
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ರವಿಯಂತೆಯೇ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕೈಗೂಡುವುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ಕೈ ಸೇರುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

SURYA GOCHARSun TransitSun in ScorpioASTROLOGYSurya Gochar Phala

Trending News