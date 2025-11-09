English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗ; ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ! ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಸುವರ್ಣಕಾಲ..

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗ; ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ! ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಸುವರ್ಣಕಾಲ..

Sun Mars conjunction: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಶಕ್ತಿ ಯೋಗಗಳು, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ..

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 9, 2025, 06:54 AM IST
  • ಈ ತಿಂಗಳ 16 ರಿಂದ, ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ರವಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿ ರಾಶಿಯಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ
  • ಸೂರ್ಯ ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗ; ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ! ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಸುವರ್ಣಕಾಲ..

astrology predictions: ಈ ತಿಂಗಳ 16 ರಿಂದ, ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ರವಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿ ರಾಶಿಯಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ರವಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಸಾಧಾರಣ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಅಧಿಕಾರದ ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಶನಿ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲು! ಸುಖದ ಸುಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವುದು ಜೀವನ..   

ವೃಷಭ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾವಣರ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಬದಲು ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಂಹ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯರು, ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕನ್ಯಾ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್, ಮಿಲಿಟರಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಶನಿ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲು! ಸುಖದ ಸುಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವುದು ಜೀವನ..   

ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳ ರಾಜಯೋಗ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜಪೂಜ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳು, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕುಂಭ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಾಭವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾಯಕರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Ravi Mars conjunctionರವಿ ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಜನೆAstrology PredictionsZodiac Signsauthority yoga

