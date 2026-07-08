sun transit 2026: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸೂರ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಸ್ನೇಹಪರ ಮತ್ತು ಮನೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ನಾಯಕತ್ವ, ಉದ್ಯೋಗ, ರಾಜಕೀಯ, ಸರ್ಕಾರದ ಮನ್ನಣೆ, ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಗೌರವದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ರವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಗೃಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಾಯಕತ್ವ, ಬಲವಾದ ನಿರ್ಣಯ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಧೈರ್ಯ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ರವಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯಂತಹ ಅನುಕೂಲಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ರವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ರಾಜಪೂಜ್ಯ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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ಮೇಷ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ರವಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಆರನೇ ಮನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ರವಿಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏಣಿಯನ್ನು ಏರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ.
ಮಿಥುನ: ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನಿಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ರವಿ ಗ್ರಹವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಮನೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಯೋಜಿತ ಜೀವನ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ, ರವಿ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ರನಾದ ರವಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಯೋಜಿತ ಜೀವನ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕತೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು, ರವಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 15 ರಿಂದ ಜೀವನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಏಣಿಯನ್ನು ಏರುತ್ತಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ಈ ರಾಶಿಗೆ ರವಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಡ್ತಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ರಾಶಿಯವರ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ರವಿಯ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಹೊಂದುವ ಕನಸು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಸಾಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಧನು: ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗಿನ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು, ಪರಿಶ್ರಮ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದಾಗಿ, ರವಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ ಯೋಗಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
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