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ಗ್ರಹರಾಜ ರವಿಯೇ ರಕ್ಷಕ!.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

sun transit 2026: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸೂರ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಸ್ನೇಹಪರ ಮತ್ತು ಮನೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗರ ರಾಜಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 08, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:30 PM IST
ಗ್ರಹರಾಜ ರವಿಯೇ ರಕ್ಷಕ!.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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