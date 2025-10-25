ಶನಿ ಆಡಳಿತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ; ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪುಛಾಯೆ! ಕಾದಿದೆ ಗಂಡಾಂತರ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ

Sun Transit Bad Time: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆತ್ಮಬಲ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಶತ್ರು ಗ್ರಹವಾದ ಶನಿಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ (ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2026 ರಿಂದ) ಸಾಗಿದಾಗ, ಈ ಸಂಚಾರದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿಶ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಾಲುಗಳು, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ 5 ರಾಶಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ಸೂರ್ಯನು ಈ ರಾಶಿಯ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಶುಭ ಸ್ಥಾನ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಠಾತ್ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಸಿಂಹ:
ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ಆದರೂ, 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನ) ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸ್ಥಾನವು ಜಾತಕದ 4ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತುಲಾ:
ಸೂರ್ಯನು ಈ ರಾಶಿಯ 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೋಪ, ದುರಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.
ಮೀನ:
ಸೂರ್ಯನು ಈ ರಾಶಿಯ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗದಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಹು-ಕೇತುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ!