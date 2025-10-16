English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಮಾ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶ, ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲ

Surya Transit:  ನಾಳೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17) ರಮಾ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯದೇವ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ತಿಳಿಯೋಣ... 

Oct 16, 2025
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಪದಾರ್ಪಣೆ
  • ಶುಕ್ರನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
  • ತುಲಾ ರಾಶಿ ಸೂರ್ಯನ ನೀಚ ರಾಶಿಚಕ್ರವೂ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ರಮಾ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶ, ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲ

Surya Gochar: ರಮಾ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿಯಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯು ಸೂರ್ಯನ ನೀಚ ರಾಶಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. 

ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ:
ಮೇಷ ರಾಶಿ: 
ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: 
ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಷಯಾಯ್ವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಾಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಕಾಲ. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: 
ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. 

ಕಟಕ ರಾಶಿ: 
ಈ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. 

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: 
ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆಯೇ ಬರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಗಿರಿ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: 
ದುರ್ಬಲ ಸೂರ್ಯನು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವವೂ ಇದೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ: 
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: 
ಸೂಒರ್ಯ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಧನು ರಾಶಿ: 
ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ಸೂರ್ಯನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ. 

ಮಕರ ರಾಶಿ: 
ಈ ವೇಳೆ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಲಿದೆ. 

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: 
ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಗುರು-ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಧನಾಗಮನ ಸಾಧ್ಯತೆ. 

ಮೀನ ರಾಶಿ: 
ಈ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ, ಎಚ್ಚರ.

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

