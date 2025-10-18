ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ.. 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟ!

Sun Transit: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2025 ರಂದು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರನ ಮನೆಯಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯನು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ರಾಜಿ ಅಗತ್ಯ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಐದನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯನು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಲಾಭದ ಮನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕರ್ಮ ಸ್ಥಾನ (ವೃತ್ತಿ/ಕೆಲಸ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ, ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)