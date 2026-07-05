Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Spiritual
  • /Today Horoscope: ಭಾನುವಾರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಸುವ ದಿನ! ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಗೊತ್ತಾ?

Today Horoscope: ಭಾನುವಾರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಸುವ ದಿನ! ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಗೊತ್ತಾ?

Daily Horoscope: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇತರ ರಾಶಿಗಳ ಇಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 05, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:01 AM IST
Today Horoscope: ಭಾನುವಾರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಸುವ ದಿನ! ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಗೊತ್ತಾ?
Source: Bureau

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಸಾಯಲು ಯತ್ನ.. ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಯುವಕ
Hassan News2 min ago
2
Rashifal 05 july 20269 min ago
3
Gold price30 min ago
4
Tumkur VA Bhuvan death1 hr ago
5
Vaibhav Suryavanshi6:01 PM IST