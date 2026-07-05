/Today Horoscope: ಭಾನುವಾರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಸುವ ದಿನ! ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಗೊತ್ತಾ?

Today Horoscope: ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಪಂಚಮಿ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಷಷ್ಠಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇತರ ರಾಶಿಗಳ ಇಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತರಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಅದೃಷ್ಟವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯಶಸ್ಸು, ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ: ಇಂದಿನ ದಿನ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಲ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಕಡೆ ಇರಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಲಾಭವೂ ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂದು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನ. ಅದೃಷ್ಟ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ಲಾಭವು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯದು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭಗಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಅದೃಷ್ಟದ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುವ ದಿನ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲ ಬಡ್ತಿ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ. ಸಂಪತ್ತು, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)