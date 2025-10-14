ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ 7 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ...

Suns transit to Libra: ಒಂದು ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಕೆಳ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಕೆಳ ರಾಶಿಯಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಇತರರಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರು ಈ ಸಮಯವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಜಗಳವಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಆಯಾಸದಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಸೂರ್ಯನ ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಬಹುದು, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಸೂರ್ಯನ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ಸಂಚಾರವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್, ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
