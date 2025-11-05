English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಗೋಚರದಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ! ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ.. ಸುಖ ಸಂತೋಷ

Super Moon Nov 2025 Horoscope: ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಯವರು ಚಂದ್ರನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 5, 2025, 06:06 PM IST
    • ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಅನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಖಗೋಳ ಘಟನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
    • ಡ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
    • ಇಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆ, ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

Super Moon Nov 2025 : ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಅನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಖಗೋಳ ಘಟನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆ, ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಹೌದು.. ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ದಿನದಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹೊಳಪನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಚಂದ್ರನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸಂತೋಷ, ಮನಸ್ಸು, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದಿನಭವಿಷ್ಯ 05-11-2025: ಬುಧವಾರ ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಂದ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿ ಶೈಲಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲರು. ಈ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಚಂದ್ರನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಇಂದು, ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಬಹುದು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಸಿಹಿ ಮಾತು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಶಾಂತವಾಗಬಹುದು.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. (ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

