ಎರಡೆರಡು ಗ್ರಹಣಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ : ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಪಾರ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳಿವು

 ಈ ವರ್ಷ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಗ್ರಹಣದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ನಡೆಯುವುದು.  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು  ಬಡಿದೇಳಿಸುತ್ತದೆ.   

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 30, 2025, 07:09 AM IST
  • ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ.
  • 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಣಗಳು
  • 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗ್ರಹಣವೇ ಅದೃಷ್ಟ

ಎರಡೆರಡು ಗ್ರಹಣಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ : ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಪಾರ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳಿವು

2025 ರಲ್ಲಿ, ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 2 ಗ್ರಹಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾದರೆ,   ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರ ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. 

15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಣಗಳು : 
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಅಶುಭ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎರಡೂ ಗ್ರಹಣಗಳು ಗೋಚರಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. 

3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗ್ರಹಣವೇ ಅದೃಷ್ಟ : 
ಈ ಬಾರಿ, ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಣಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಣಗಳು 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಲಿದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ  : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುವುದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು.  ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಮಯ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು. 

ಮಕರ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು.  ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

(ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

