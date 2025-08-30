ಎರಡೆರಡು ಗ್ರಹಣಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ : ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಪಾರ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳಿವು

2025 ರಲ್ಲಿ, ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 2 ಗ್ರಹಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರ ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಣಗಳು :
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಅಶುಭ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎರಡೂ ಗ್ರಹಣಗಳು ಗೋಚರಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿದರೆ ಬದುಕೇ ಮಗುಚಿ ಬೀಳುವುದು : ದುಡಿದ ಹಣವೆಲ್ಲಾ ನೀರಿನಂತೆ ಖರ್ಚಾಗುವುದು
3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗ್ರಹಣವೇ ಅದೃಷ್ಟ :
ಈ ಬಾರಿ, ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಣಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಣಗಳು 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಲಿದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುವುದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗ : ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು ! ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಲಿಯುವಳು ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಮಯ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)