  • Surya Gochar 2025: ಸೂರ್ಯದೇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ರಾಜನಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ..!

Surya Gochar 2025: ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಿಯರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 25, 2025, 09:47 AM IST
  • ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು 2025ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
  • ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು,
  • ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.

Surya Gochar 2025: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಾಜನಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 2025ರ ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಾದ ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರ:

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರವು ಇವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ:

ಸೂರ್ಯನೇ ಆಳುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು 2025ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆಯ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಬೆಂಬಲವು ಇವರಿಗೆ ಸದಾ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಧನು ರಾಶಿ: ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು:

ಗುರುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 2025ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ..!

2025ರ ಸೂರ್ಯ ಗೋಚರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು 2025ರಲ್ಲಿ ರಾಜರಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

