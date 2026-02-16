ನಾಳೆ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾ? ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ..ಅಶುಭ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

surya grahan 2026: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026ರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು (ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ 2026 ದಿನಾಂಕ) ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಗ್ರಹಣವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಈ ಸಮಯವು ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸದ ಕಾರಣ, ಸೂತಕ ಅವಧಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವು ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯಪಡುವ ಬದಲು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು
ಈ ಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಅನಗತ್ಯ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಗಮನ ಬೇಕು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮನ್ನಣೆ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಗುರಿಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪರಿಹಾರ: ಗೋಧಿ, ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಪರಿಹಾರ: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲ, ಹಂಚಿಕೆಯ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಕುಟುಂಬ ಬೆಂಬಲವು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಚಂದ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಸಿಂಹ
ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. ಅಹಂಕಾರವು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇತರರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಪರಿಹಾರ: ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ. ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನದ ಕೊರತೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಲೆದಾಡಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವಾಸ್ತವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಶುಕ್ರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವಿಸಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸಿ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಪರಿಹಾರ: ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಅಥವಾ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಗುರು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಎಳ್ಳು, ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಯ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಸಮಯ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ನೋವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಬಹಳ ಫಲಪ್ರದ ಸಮಯ. ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರಗಳು: ದಾನ ಮಾಡಿ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 16 ಫೆಬ್ರವರಿ 2026: ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಬದುಕು ಬದಲು! ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರ..