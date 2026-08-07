Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Spiritual
  • /ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವ..! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು

ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವ..! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು

ಆಗಸ್ಟ್ 12ರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೂತಕ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದಕಾರಣ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ...

Written ByKrishna N K
Published: Aug 07, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:00 PM IST
ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವ..! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವ..! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು
2
3
4
5