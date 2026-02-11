ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ!!

Surya Grahan 2026
: ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.26ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಂಜೆ 7.57ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳನ್ನ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದವರು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಲಿದೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಹಣದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ಬರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಳಪೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಖಿನ್ನತೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)