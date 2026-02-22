ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಕಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗೋದು ಖಚಿತ

Surya Mangal Yuti 2026 : ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ಪಿತೃತ್ವ, ಉದ್ಯೋಗ, ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಭೂಮಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರ, ಹೊಸ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ : ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ : ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಇವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಸತನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವಿರಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ಮೈತ್ರಿಯು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂಚನೆ ಇದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರಾರಂಭ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು.