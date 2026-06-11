Taurus Amavasya benefits: ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಬರುವ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಉತ್ತುಂಗವು ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 14, 15 ಮತ್ತು 16 ರಂದು ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯವರೆಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಜೂನ್ 2026 ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ: ಈ ತಿಂಗಳ (ಜೂನ್) ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು, ಚಂದ್ರನು ಕ್ಷೀಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಷೀಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವು 14, 15 ಮತ್ತು 16 ರಂದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯವರೆಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಕರ್ಕ, ಕನ್ಯಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಯೋಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
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ಮೇಷ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜಪೂಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ.
ವೃಷಭ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಧನಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಮತ್ತು ಗಳಿಸದೆ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನು ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ರವಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಸುವುದರಿಂದ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುವ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುವ, ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯರ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ರಾಶಿ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅನುಕೂಲಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಬರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ: ಈ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿ ಜೀವನವು ಬಂಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಂಡಿಯಂತೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೇತನ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವು ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ.
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