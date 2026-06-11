Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Spiritual
  • /ಜೂನ್‌ ತಿಂಗಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!.. ಇವರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ಈಡೇರುವ ಸಮಯ ಶುರು

ಜೂನ್‌ ತಿಂಗಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!.. ಇವರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ಈಡೇರುವ ಸಮಯ ಶುರು

Taurus Amavasya benefits: ಜೂನ್‌ 15 ರಂದು ಬರುವ  ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 11, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:27 PM IST
ಜೂನ್‌ ತಿಂಗಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!.. ಇವರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ಈಡೇರುವ ಸಮಯ ಶುರು

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
"ನಾಗುಗೆ ವಧು ಬೇಕಾಗಿದೆ" ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಭರಪೂರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
Naguge Vadhu Bekagide0 min ago
2
Rukmini Vasanth15 min ago
3
DK Shivakumar News39 min ago
4
Bengaluru stray dog40 min ago
5
June Amavasya 202647 min ago