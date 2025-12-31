English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಆದಾಯ ಡಬಲ್! ಯಶಸ್ಸಿನ ವರ್ಷ..

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಆದಾಯ ಡಬಲ್! ಯಶಸ್ಸಿನ ವರ್ಷ..

Taurus horoscope 2026: 2026ರ ವರ್ಷ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆ? ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 31, 2025, 10:07 AM IST
  • ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
  • ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇವರ ಜೀವನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Trending Photos

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಿಯರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಶ್‌ ಇವರೇ!
camera icon5
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಿಯರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಶ್‌ ಇವರೇ!
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
camera icon6
Lakshmi Narayana Yoga
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್..
camera icon5
today gold price drop
ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್..
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಗಿಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್‌..! ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇನ್ನು ನೆನೆಪು ಮಾತ್ರ..
camera icon5
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಗಿಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್‌..! ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇನ್ನು ನೆನೆಪು ಮಾತ್ರ..
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಆದಾಯ ಡಬಲ್! ಯಶಸ್ಸಿನ ವರ್ಷ..

Taurus horoscope 2026: ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಬಲದ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ವೈಭವಯುತ ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇವರ ಜೀವನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಜೂನ್ ನಂತರ, ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಶನಿ, ಗುರು ಮತ್ತು ರಾಹು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ, ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ! ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ..

ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ, ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಯೋಜಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವ-ನಿರ್ಣಯಗಳಿಂದ ನೀವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಬಲದಿಂದಾಗಿ, ಇಡೀ ವರ್ಷ ಸುಗಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ

ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಅನುಕೂಲಕರ ಗ್ರಹಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದಾಗಿ, 2026 ವರ್ಷವು 2025 ಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮೇ, ಜುಲೈ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್, ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Taurus horoscope 2026Vrushabha Rashi predictionsCareer growth TaurusTaurus finance forecastTaurus love life

Trending News