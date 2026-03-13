English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ!

ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ!

ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಹನೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬರಲಿರುವ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 13, 2026, 07:29 AM IST
  • ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಇದು ಸಂತಸದ ವರ್ಷ.
  • ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.
  • ಗುರುವಿನ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ!

ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಹನೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬರಲಿರುವ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಹಾರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಜೂನ್ ನಂತರದ ಅವಧಿ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತಾ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು?

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಇದು ಸಂತಸದ ವರ್ಷ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನ ಅಥವಾ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗುರುವಿನ  ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯೋಗವಿದ್ದು,ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಡನಾಟ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸತ್ವಯುತ ಆಹಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳ-ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ! ಹಣದ ಮಳೆ..

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಲಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

ugadi 2026 astrology predictionszodiac signs lucky after ugadiugadi horoscope 2026planetary transit astrology 2026lucky zodiac signs 2026 astrology

