ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸೇವಿಸಿ... ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಿಶೇಷ ಸಸ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹಾಗಣಿ..

festive food : ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬವು ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ, ಉತ್ಸವ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ "ಪತ್ರಿ ಪೂಜೆ". ಗಣಪತಿಗೆ 21 ವಿಧದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗರಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಎಲೆ ದ್ರೋಣಪುಷ್ಪಿ.
ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವು ಮಳೆಗಾಲದ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಶರತ್ಕಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಬದಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಮುಂತಾದ ಸೋಂಕುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಋಷಿ–ಮುನಿಗಳು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಯ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ರೋಣಪುಷ್ಪಿ ಎಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಗೊತ್ತೇ!
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶ
ದ್ರೋಣಪುಷ್ಪಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಗಣಪತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ; ಇದು ದೈವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಎಂಬ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. “ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಔಷಧ” ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ, ಆರೋಗ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
ದ್ರೋಣಪುಷ್ಪಿ ಎಲೆಯ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ: ದ್ರೋಣಪುಷ್ಪಿ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆ: ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ, ಅಜೀರ್ಣ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೋವು ನಿವಾರಕ: ಹೊಟ್ಟೆ ಊತ ಅಥವಾ ನೋವಿಗೆ ದ್ರೋಣಪುಷ್ಪಿ ರಸ ಅಥವಾ ಕಷಾಯವು ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ: ಯಕೃತ್ತಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ.
ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ನಿವಾರಣೆ: ದ್ರೋಣಪುಷ್ಪಿ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪೇಸ್ಟ್ನ್ನು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ದದ್ದು, ತುರಿಕೆ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕು ಮುಂತಾದವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತಿಂದರೆ ಕೀಲು ನೋವು.. ಮಂಡಿ ನೋವು ಗುಣವಾಗುವುದು!
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ದ್ರೋಣಪುಷ್ಪಿ ಎಲೆ ತಿನ್ನುವುದು “ಆಹಾರವೇ ಔಷಧಿ” ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲತತ್ತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲ್ಲ, ದೈವಭಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ, ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯೊಡನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ದ್ರೋಣಪುಷ್ಪಿ ಎಲೆ ಸೇವನೆ ಕೇವಲ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಲ್ಲ; ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ – ಈ ಮೂರರ ಸಂಯೋಗ. ಗಣಪತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.