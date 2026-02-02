ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಈ ದಿನ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ: ದಿನಾಂಕ & ಸಮಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

Chandra Grahan 2026 Date: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳನ್ನ ಅಶುಭ ಸಮಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿಕಾ ದಹನವನ್ನ ಸಹ ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026ರ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫಾಲ್ಗುಣದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂತಕ ಅವಧಿಯ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
2026ರ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ & ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?
ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.16ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7.53ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಸಹ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.39ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಂಜೆ 6.46ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.21ರಿಂದ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸಂಜೆ 7.52ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 2026ರ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮಣಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ಐಜ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೈಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಲಕ್ನೋ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂತಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ
* ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
* ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು.
* ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು.
* ಸೂತಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)