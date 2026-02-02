English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಈ ದಿನ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ: ದಿನಾಂಕ & ಸಮಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಈ ದಿನ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ: ದಿನಾಂಕ & ಸಮಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

2026ರ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 2, 2026, 11:19 PM IST
  • ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು
  • ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು
  • ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು

Trending Photos

ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ..
camera icon9
sun rahu conjunction 2026 effects
ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ..
ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!
camera icon8
Saturn Transit Effects
ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!
8,000 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪತ್ತೆ!ಇನ್ನೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ..!
camera icon6
Gold rate
8,000 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪತ್ತೆ!ಇನ್ನೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ..!
ದಯವಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನಬೇಡಿ..! ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೊಗೆ ಫಿಕ್ಸ್‌.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?
camera icon5
health
ದಯವಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನಬೇಡಿ..! ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೊಗೆ ಫಿಕ್ಸ್‌.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಈ ದಿನ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ: ದಿನಾಂಕ & ಸಮಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

Chandra Grahan 2026 Date: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳನ್ನ ಅಶುಭ ಸಮಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿಕಾ ದಹನವನ್ನ ಸಹ ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026ರ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫಾಲ್ಗುಣದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂತಕ ಅವಧಿಯ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

2026ರ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ & ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?

ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.16ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7.53ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಸಹ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.39ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಂಜೆ 6.46ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.21ರಿಂದ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸಂಜೆ 7.52ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 2026ರ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮಣಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ಐಜ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೈಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಲಕ್ನೋ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೂತಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ

* ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
* ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು.
* ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು.
* ಸೂತಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Chandra Grahan 2026 DateLunar eclipse 2026Chandra Grahan 2026Chandra Grahan EffectLunar Eclipse 2026 effects

Trending News