ಭಿಕ್ಷುಕನನ್ನೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ರತ್ನ! ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವ ರತ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು?

Gemstone Astrology: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರತ್ನಗಳು ಸಹ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ರತ್ನಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರತ್ನಗಳನ್ನ ಧರಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ರತ್ನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಔಷಧ. ಸರಿಯಾದ ರತ್ನಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧರಿಸುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ರತ್ನಗಳನ್ನ ಧರಿಸುವುದು ಅಮೃತದಂತೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದರೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಹೊಂದದ ರತ್ನಗಳನ್ನ ಧರಿಸುವುದು ವಿಷದಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರತ್ನವನ್ನ ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ತಜ್ಞರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವ ರತ್ನವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ವಜ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ರತ್ನವು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಪಚ್ಚೆ ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ರತ್ನವು ಸಂತೋಷವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರತ್ನವನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಅಗೇಟ್ ರತ್ನವನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂವಹನ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ರತ್ನವು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟದ ರತ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ರತ್ನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಕರುಣಾಳು ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಧೈರ್ಯ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಣಿಕ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಅವರನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ನೀಲಮಣಿಯನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ರತ್ನವನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಓಪಲ್ ರತ್ನವನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಗಾರ್ನೆಟ್ ರತ್ನವನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರು ನೀಲಮಣಿಯನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರನ್ನ ಆಶಾವಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಧೈರ್ಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಜಮುನಿಯಾ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರತ್ನವು ದೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ನೀಲಮಣಿ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ರತ್ನವು ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಪಚ್ಚೆಯನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಚ್ಚೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)