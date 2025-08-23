English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ: ಉದ್ಯೋಗ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು

Weekly Lucky Rashi (ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಿಂದ 31, 2025): ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾರ ಕರ್ಕ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 23, 2025, 09:36 AM IST
  • ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾರ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ
  • ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ
  • ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ದೊಟ್ಟಮಟ್ಟದ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ: ಉದ್ಯೋಗ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು

Weekly Lucky zodiac signs

: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಭಾಗವು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವೂ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಗ್ರಹಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಲಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರದ ಮೂರು ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ವಾರ ಗ್ರಹಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣ ಗಳಿಸಲು ನೀವು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಅವಿವಾಹಿತ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ತ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಬಲ: ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!!

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದಿಗಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಸಂಘಟಿತರಾಗಿರಿ, ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಶುಭವಾಗಿರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಗಾಢವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಗೆ ಕುಬೇರನಿಧಿಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ! ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ!

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

