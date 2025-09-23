English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಂಖ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ 9 ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ !

ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 23, 2025, 08:43 AM IST
  • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಹಣದ ಲಾಭ
  • ಒತ್ತಡಗಳ ಹೊರತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
  • ಖರ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.

Trending Photos

ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಮರೆತ ರಣಬೀರ್‌..! ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದುಕೊಂಡವನಿಂದಲೇ ಮೋಸ ಹೋದ ದೀಪಿಕಾ.
camera icon8
Deepika Padukone love story
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಮರೆತ ರಣಬೀರ್‌..! ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದುಕೊಂಡವನಿಂದಲೇ ಮೋಸ ಹೋದ ದೀಪಿಕಾ.
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌: ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Diwali 2025
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌: ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
&quot;ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ.. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು..&quot; ನಟಿ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್
camera icon7
Vidya Balan
"ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ.. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.." ನಟಿ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್
ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರವಾಗಲಿದೆ
camera icon5
Navpancham Rajyog 2025
ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರವಾಗಲಿದೆ
ಸಂಖ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ 9 ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ !
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಸಂಖ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2025 ರಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಆಶಾಭಾವವಿರುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ದಿನದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಂಖ್ಯೆ 1 (1, 10, 19, 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)

ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇಂದು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನದ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನುಬಿಕ್ಕಿ ನೀವು ದಿನಾಡ್ಯಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೊಂಗಿದ್ದೀರಿ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಲಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮೆಯ ಫಲ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪಾಲುದಾರ ನೀಡುಗೆ ಇಂದು ಕಡಿಮೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಮೃದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಭಾಗ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 1,

ಸಂಖ್ಯೆ 2 (2, 11, 20, 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)

ಗೃಹ ಸೌಖ್ಯ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯಿದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ; ತಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಪ್ರೀತಿಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ; ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ. ಭಾಗ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 11

ಸಂಖ್ಯೆ 3 (3, 12, 21, 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)

ಜನಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ದಿನಪೂರ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶರೀರವನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯ ದಿನ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಫಲಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ; ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಮ್ಮದು. ಭಾಗ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 15,

ಸಂಖ್ಯೆ 4 (4, 13, 22, 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)

ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಜಗಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಡಿ. ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದೀರಿ. ವಿವಾಹ ದಿನಾಂಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಭಾಗ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 22,

ಸಂಖ್ಯೆ 5 (5, 14, 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂದು ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕು ಬರಬಹುದು; ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಲಾಭ ವಿಳಂಬಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ; ಅದು ದಿನದ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಔಷಧ. ಭಾಗ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 8

ಸಂಖ್ಯೆ 6 (6, 15, 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)

ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರದಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಲಾಭಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ಒತ್ತಡಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವು. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ; ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಹಿಂಜರಿತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾಗ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 4, ಭಾಗ್ಯ ಬಣ್ಣ: ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ. (ಚಿತ್ರ: ಫೈಲ್ ಪಿಕ್)

ಸಂಖ್ಯೆ 7 (7, 16, 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದೀರಿ. ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ತಂತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾಗ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 3, 

ಸಂಖ್ಯೆ 8 (8, 17, 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)

ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ, ದಿನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಓದು ಅಥವಾ ಬರಹಕ್ಕೆ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿರಿ; ವಿರೋಧಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳಿವೆ. ಭಾಗ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 7, 

ಸಂಖ್ಯೆ 9 (9, 18, 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)

ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ. ಭಾಗ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 18, 

ಈ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಸಂಖ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವೆ. ದಿನವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

About the Author
numerologydaily numerologyಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಿನಭವಿಷ್ಯNumerology Prediction

Trending News