International Yoga Day Spiritual Importance : ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 21ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಜೂನ್ 21ರ ದಿನವನ್ನೇ ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಉತ್ತರ ವಿಜ್ಞಾನ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಜೂನ್ 21 ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನಾಂಕವಲ್ಲ; ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 21: ವರ್ಷದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ದಿನ
ಜೂನ್ 21ರಂದು ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ (Northern Hemisphere) “ಬೇಸಿಗೆ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ” ಅಥವಾ “ಸಮರ್ ಸೋಲ್ಸ್ಟಿಸ್” ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 23.5 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಓರೆಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವುದರಿಂದ ಈ ಖಗೋಳೀಯ ಘಟನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳವು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಾಲಿರುವ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜೂನ್ 21 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಗಲು ಮತ್ತು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಿನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ನಂತರ ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗತೊಡಗುತ್ತದೆ.
ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಈ ದಿನವನ್ನು ಹೊಸ ಆರಂಭ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 21ರ ವಿಶೇಷತೆ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವೇದಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಯನಗಳ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಾನವನ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಕಾಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ದೇಹದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವನೊಳಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ.
ಯೋಗ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಯೋಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 21ಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಯೋಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆದಿಯೋಗಿ ಶಿವನು ದೀರ್ಘ ಧ್ಯಾನದ ನಂತರ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಹಂಚಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಕಾಲ ಈ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಯೋಗ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇಸಿಗೆ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಆದಿಯೋಗಿ ಶಿವನು ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಈ ಘಟನೆಯೇ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸಾರದ ಆರಂಭ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಆಯ್ಕೆ
2014ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ವಿಶ್ವದ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದವು.
ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಜೂನ್ 21 ಅನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಜೂನ್ 21 ವರ್ಷದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
2015ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದ ನೂರಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರದೆ, ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಜಾಗತಿಕ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಂಗಮ
ಯೋಗವು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲ. ಇದು ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಯೋಗದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಯಾಮವು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯತ್ತ ಮಾನವನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೂನ್ 21ರ ದಿನವು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಒಂದಾಗುವ ಅಪರೂಪದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 21 ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಒಂದು ದಿನವಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಖಗೋಳೀಯ ಅದ್ಭುತ, ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶದ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ.