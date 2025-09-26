ಈ 3 ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಣ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಚಮತ್ಕಾರ..!

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 2025 ರಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಆಂತರಿಕ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಶೀಲ ಸಂವಹನ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನ ದಿನವು ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜನಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1 (1, 10, 19, 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಘಟನೆಗಳು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ, ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರದ ಭಾವನೆ ಕಾಣಿಸಿದರೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಷ್ಟೇ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 9 | ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಗುಲಾಬಿ.
ಸಂಖ್ಯೆ 2 (2, 11, 20, 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)
ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ, ಸಿಲುಕಿಹೊಂದಿದ ಹಣ ಮರಳಿ ಬರಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ; ಹೊಸ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಪ್ರಣಯ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 | ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಮರೂನ್.
ಸಂಖ್ಯೆ 3 (3, 12, 21, 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)
ಮಧ್ಯಮ ಫಲದ ದಿನ. ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳು ವಿಷಾದ ತರುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು; ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಭಾವೋದ್ರೇಕ್ಷೆಯ ಉತ್ಕಟತೆಯಿದ್ದರೂ ಸಂಬಂಧಗಳು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಕರ. ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 15 | ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕಡು ಹಸಿರು.
ಸಂಖ್ಯೆ 4 (4, 13, 22, 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)
ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ. ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಜ್ವಲ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 7 | ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ರಾಯಲ್ ನೀಲಿ.
ಸಂಖ್ಯೆ 5 (5, 14, 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)
ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಉತ್ತುಂಗ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ತೃಪ್ತಿ ಮುಖ್ಯ. ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲೇ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮೆಯ ಪ್ರತಿಫಲ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯ ನಿಷ್ಠೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪೀಡೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 6 | ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕಾಫಿ.
ಸಂಖ್ಯೆ 6 (6, 15, 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)
ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರಬಹುದು; ಸಂಚು ರಚನೆಯ ಭಯ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ದೃಢರಾಗಿರಿ. ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿನ, ಪರಿಶ್ರಮೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು. ಡೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 4 | ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ನೇರಳೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 7 (7, 16, 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)
ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ; ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಅವಧಿ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ದೃಢೀಕರಿಸಿ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 2 | ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ನೀಲಿ.
ಸಂಖ್ಯೆ 8 (8, 17, 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)
ಮಿಶ್ರ ದಿನ. ಹೊರಗಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಾತುರ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ; ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳು. ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮಯ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 3 | ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಹಳದಿ.
ಸಂಖ್ಯೆ 9 (9, 18, 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)
ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ವಾಹನ ಚಲಾವಣೆ ತಪ್ಪಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಓಪನ್ ವಾಹನಗಳು. ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ; ಸಂಗಾತಿಯ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 17 | ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಗಾಢ ಬೂದು.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.