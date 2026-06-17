Baba Vanga Prediction: ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ (Baba Vanga) ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ನುಡಿದಿರುವ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯೊಂದು (Prediction) ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ (Baba Vanga Prediction) ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ನುಡಿದಿರುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಭವಿಷ್ಯಗಳೂ ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಇವೆ .
ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿರುವ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ, ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ರಾಶಿಗಳ ಕುರಿತು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದು, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ 4 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ಕೊನೆಯ 4 ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒದಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ವೈರಲ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಹಣೆಬರಹವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಏಳಿಗೆ ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಂಡರೂ ಸಫಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದುಕೊಂಡ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಬಂದೊಲಿಯಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರನ್ನು "ಬಾಲ್ಕನ್ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡೇಮಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ, 9/11 ದಾಳಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.