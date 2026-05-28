ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಬೆಟ್ಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಖ್ಯಾತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಗುರುತುಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ...
Sun Mount Palmistry: ಹಸ್ತರೇಖಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಗುರುತುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ, ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಹಸ್ತರೇಖಾ ತಜ್ಞರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಧನ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸ್ತರೇಖಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೈಯಲ್ಲಿ “ಶಂಖ”, “ಚಕ್ರ”, “ತ್ರಿಶೂಲ”, “ಧ್ವಜ” ಮತ್ತು “ಮೀನು” ರೀತಿಯ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಳ್ಳವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿಶೂಲದಂತೆ ಕಾಣುವ ಗುರುತು ಇರುವವರು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹವರು ಉದ್ಯೋಗ, ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಧ್ವಜದ ಗುರುತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಕ್ರದ ಗುರುತು ಹೊಂದಿರುವವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹಸ್ತರೇಖಾ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಂಖದ ಗುರುತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಮೀನು ಗುರುತು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಚಾನಕ್ ಧನಲಾಭವೂ ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಆದರೆ ಹಸ್ತರೇಖಾ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಗುರುತುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಹಸ್ತರೇಖಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)