ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳು ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಹಣವನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ!

South Direction Vastu Tips: ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗವು ಹಣ ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರಬಹುದು. ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿಯ ಚಿತ್ರ: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಯಶಸ್ಸು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೇಡ್ ಸಸ್ಯ: ಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮಿನ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜೇಡ್ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಓಡುತ್ತಿರುವ ಕುದುರೆಗಳ ಚಿತ್ರ: ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಏಳು ಓಡುತ್ತಿರುವ ಕುದುರೆಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು: ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೊರಕೆ: ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)