ಕುಬೇರನಿಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುವ ರಾಶಿಗಳಿವು! ಇವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಕಾಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವುದೇ ಧನದಾತ

Kuber Dev Friendly Zodiac Signs: ಜಾತಕದಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ಗ್ರಹಗಳು ಶುಭ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಶಿಗಳು ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 26, 2025, 06:40 PM IST
    • ವೃಷಭ ರಾಶಿಯು ಕುಬೇರನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುವ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
    • ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ
    • ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು

ಕುಬೇರನಿಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುವ ರಾಶಿಗಳಿವು! ಇವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಕಾಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವುದೇ ಧನದಾತ

Kuber Dev Friendly Zodiac Signs: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 12 ರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು 24 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ದೇವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ಗ್ರಹಗಳು ಶುಭ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಶಿಗಳು ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯು ಕುಬೇರನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುವ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವವರೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಕುಬೇರನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.

(ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾತರಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.) ‌

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

