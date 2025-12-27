ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಶನಿವಾರ ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭಕರ: ಈ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರಗಳಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ

Saturday Remedies: 2025ರ ಕೊನೆಯ ಶನಿವಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:10ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಶನಿ ದೇವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಷದ ಈ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ನೀವು ಕೆಲವು ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ...
ಶನಿವಾರದ ಪರಿಹಾರಗಳು
* ನೀವು ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಶನಿವಾರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಶನಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಶನಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗಣನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
* ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಬಯಸಿದರೆ, ಶನಿವಾರದಂದು ಇದ್ದಿಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದು, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇದ್ದಿಲನ್ನ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕು. ಈ ಪರಿಹಾರವು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
* ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ 11 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಬೇಕು. ಶನಿದೇವನ ಮಂತ್ರ: "ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ." ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಬರುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬೇಗನೆ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ.
* ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಆಲದ ಮರದ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕುಂಭ, ಅಕ್ಕಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ.
* ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಬೇವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಸುರಿಯಬೇಕು. ಬೇವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅದರ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
* ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶನಿವಾರದಂದು ಹಿಟ್ಟಿನ ದೀಪವನ್ನ ಹಚ್ಚಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಟು, ಶನಿದೇವನ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೀರಿ.
* ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಶನಿವಾರ ಒಬ್ಬ ಕಮ್ಮಾರನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದ ನಂತರ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗುತ್ತದೆ.
* ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಶನಿವಾರದಂದು ಕೆಲವು ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಬೇವಿನ ಮರದ ಬೇರುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನ ಅಗೆದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನ ಹೂಳಬೇಕು. ಈ ಪರಿಹಾರವು ನಿಮಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
* ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ನೀವು ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮವು ಶನಿಯ ದಿಕ್ಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಠಿಸುವಾಗ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಶನಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನೀವು ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬೇಗನೆ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ.
* ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನೀವು ಶನಿವಾರ ಕಪ್ಪು ಆಂಟಿಮನಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಜನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರವೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಶನಿವಾರ ನೀವು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕು. ನೀವು ಶನಿದೇವನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಂತಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಹವಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)