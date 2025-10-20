English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  Spiritual

ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುತ್ರರು: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಡಲ್ಲ ಹಣದ ಕೊರತೆ

Numerology: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣ, ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 20, 2025, 03:06 PM IST
  • ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
  • ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುತ್ರರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುತ್ರರು: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಡಲ್ಲ ಹಣದ ಕೊರತೆ

Lucky Radix: ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕವನ್ನು ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 1ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. 

ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿದ್ದ ಕಡೆ ಎಂದಿಗೂ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ, ಸುಖ-ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ... 

ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2: 
ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದ ತಿಂಗಳಿನ 2, 11, 20, 29ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆಯೇ ಎದುರಾದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿನಿಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3: 
ಯಾವುದೇ ಮಾಸದ 3, 12, 21, 30ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವವರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 3 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದರೂ ಜಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಬಾಳು ಸದಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. 

ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4: 
ತಿಂಗಳಿನ 4, 13, 22, 31ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನ್ಮತಾಳುವವರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 4 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಇವರ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು. 

ರಾಡಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 6: 
ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಿನ 6, 15, 24ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂಬರ್ 6 ರಾಡಿಕ್ಸ್ ನವರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತಾಪತ್ರಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡನ ಪಾಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆಯರು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮನೆ ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ. ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ, ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆಯೇ ಕೈಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 800 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿ ದಿನವೇ ಐದು ಮಹಾ ರಾಜಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್, ಹರುಷದ ಹೊನಲು

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

numerologyLaxmi Blessing RadixLucky radixLakshmi RadixGoddess Lakshmi Blessing Radix numbers

