ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುತ್ರರು: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಡಲ್ಲ ಹಣದ ಕೊರತೆ

Lucky Radix: ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕವನ್ನು ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 1ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿದ್ದ ಕಡೆ ಎಂದಿಗೂ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ, ಸುಖ-ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ...
ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2:
ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದ ತಿಂಗಳಿನ 2, 11, 20, 29ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆಯೇ ಎದುರಾದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿನಿಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3:
ಯಾವುದೇ ಮಾಸದ 3, 12, 21, 30ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವವರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 3 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದರೂ ಜಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಬಾಳು ಸದಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4:
ತಿಂಗಳಿನ 4, 13, 22, 31ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನ್ಮತಾಳುವವರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 4 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಇವರ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 6:
ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಿನ 6, 15, 24ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂಬರ್ 6 ರಾಡಿಕ್ಸ್ ನವರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತಾಪತ್ರಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡನ ಪಾಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆಯರು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮನೆ ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ. ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
