ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಈ ರೇಖೆಗಳಿದ್ರೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ

Palmistry of lucky lines: ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲಿನ ರೇಖೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ರೇಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಬೆಟ್ಟವು ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ರೇಖೆಯು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಶನಿಯ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ (ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ) ತಲುಪಿದರೆ, ಅದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯು ಅಪಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ! ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗದಿಂದ ಒಕ್ಕರಿಸಲಿದೆ ದರಿದ್ರ..
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಿ ರೇಖೆಯು ಶನಿಯ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಿ ಅದರ ನೇರ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನ ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೇಖೆಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶಿರೋರೇಖೆ, ವಿಧಿ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ರೇಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ, ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೇಖೆಗಳಿಲ್ಲದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಗೌರವವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಯೋಗ
ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ರನ ಬೆಟ್ಟವು ಸ್ಪಷ್ಟ, ದೋಷರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತಲೆ ರೇಖೆಯು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವುದನ್ನ ಯಾರೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೇಖೆ ಇದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)