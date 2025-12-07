English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಈ ರೇಖೆಗಳಿದ್ರೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ

ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಈ ರೇಖೆಗಳಿದ್ರೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಿ ರೇಖೆಯು ಶನಿಯ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಿ ಅದರ ನೇರ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನ ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೇಖೆಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 7, 2025, 06:47 PM IST
  • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೈಯ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು
  • ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿವೆ
  • ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ತರುವ ರೇಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಗುರುತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Trending Photos

ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon6
Gold price today
ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಟೀ ಬೆಸ್ಟ್..ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕುಡಿತೀರಾ..!
camera icon6
mango leaf tea
ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಟೀ ಬೆಸ್ಟ್..ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕುಡಿತೀರಾ..!
ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣವೋ ಹಣ.. ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಲಕ್‌! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon5
budh gochar 2025 effects
ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣವೋ ಹಣ.. ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಲಕ್‌! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಆಗಿರಬೇಕೇ.. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ 6 ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..!
camera icon6
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಆಗಿರಬೇಕೇ.. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ 6 ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..!
ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಈ ರೇಖೆಗಳಿದ್ರೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ

Palmistry of lucky lines: ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲಿನ ರೇಖೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ರೇಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಬೆಟ್ಟವು ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ರೇಖೆಯು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಶನಿಯ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ (ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ) ತಲುಪಿದರೆ, ಅದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯು ಅಪಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ! ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗದಿಂದ ಒಕ್ಕರಿಸಲಿದೆ ದರಿದ್ರ..

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಿ ರೇಖೆಯು ಶನಿಯ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಿ ಅದರ ನೇರ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನ ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೇಖೆಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶಿರೋರೇಖೆ, ವಿಧಿ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ರೇಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ, ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೇಖೆಗಳಿಲ್ಲದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಗೌರವವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಯೋಗ

ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ರನ ಬೆಟ್ಟವು ಸ್ಪಷ್ಟ, ದೋಷರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತಲೆ ರೇಖೆಯು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವುದನ್ನ ಯಾರೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೇಖೆ ಇದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

PalmistryHasta Samudrika ShastraPalmistry of lucky linesReligionHastrekha Shastra

Trending News