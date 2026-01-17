ಈ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಜೀವನ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ..!

Pearl rings astrology : ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು - ರತ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
ಪ್ರಯೋಜನ : ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಕೋಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭಗಲಿದೆ
ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ: ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಚಡಪಡಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುತ್ತುಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ: ಚಂದ್ರನು ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದಾಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುತ್ತುಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು: ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಚುಂಬನವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಶ್ರೀಮಂತರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ... ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ವಾಸ್ತು ರಹಸ್ಯಗಳು!
ಮುತ್ತಿನ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? : ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಹುದುಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಲಗೈಯ ಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಚಂದ್ರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. "ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ" ಎಂದು 11 ಅಥವಾ 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ.