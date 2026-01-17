English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಈ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಜೀವನ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ..!

ಈ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಜೀವನ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ..!

Lucky pearl rings : ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಉಂಗುರಗಳಿಗೂ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶುಭ ರತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಮುತ್ತಿನ ರತ್ನಗಳು ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 17, 2026, 08:35 PM IST
    • ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಉಂಗುರಗಳಿಗೂ ಮಹತ್ವವಿದೆ.
    • ಶುಭ ರತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
    • ಈ ಉಂಗುರಗಳು ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಕ

ಈ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಜೀವನ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ..!

Pearl rings astrology : ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು - ರತ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಪ್ರಯೋಜನ : ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಕೋಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭಗಲಿದೆ

ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ: ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಚಡಪಡಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುತ್ತುಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ: ಚಂದ್ರನು ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದಾಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುತ್ತುಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು: ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಚುಂಬನವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಶ್ರೀಮಂತರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ... ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ವಾಸ್ತು ರಹಸ್ಯಗಳು!

ಮುತ್ತಿನ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? : ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಹುದುಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಲಗೈಯ ಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಚಂದ್ರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. "ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ" ಎಂದು 11 ಅಥವಾ 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

