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ಈ ರಾಶಿಯ ಜೋಡಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಬೇರೆಯಾಗಲ್ಲ! ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ.. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್‌ ಜೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ

 These zodiac pairs are unbreakable bond:  ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹವಾಗಿರಲಿ.. ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ 6 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಶಿಯ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 09, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:00 PM IST
ಈ ರಾಶಿಯ ಜೋಡಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಬೇರೆಯಾಗಲ್ಲ! ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ.. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್‌ ಜೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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