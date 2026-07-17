Friends astrology predictions : ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ತ್ಯಾಗದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಜನ್ಮಜಾತ 'ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು' ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.. ಬನ್ನಿ ಆ 4 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾರನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ನಿಜ, ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇವರೇ ಮೊದಲು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚುವವರು. ಸ್ನೇಹದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಇವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜೀವಿಗಳಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೂರ ನಿಂತು ತಮಾಷೆ ನೋಡದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ತಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಸಂತೋಷ, ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ದುಃಖ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಇವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ, ಇವರ ಸ್ನೇಹವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರತಿಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು, ಸ್ನೇಹದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಇವರು ಸಿಂಹದಂತೆ ಗರ್ಜಿಸಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಮನಸಾರೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಇವರು, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಮೂಲತಃ ದಯೆ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಗಣಿ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಇವರು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಗೆಳೆಯರೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವರ ಪಾಲನೆ, ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆಯೂ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)