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ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲೂ ಸಿದ್ಧ.! ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ/ಗೆಳತಿ ರಾಶಿ ಯಾವುದು?

Trusted zodiac sign : ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸ್ಥಾನವೇ ಬೇರೆ. ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೊತೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಷ್ಟ-ಸುಖಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಂಡೆಯಂತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 17, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:25 PM IST
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲೂ ಸಿದ್ಧ.! ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ/ಗೆಳತಿ ರಾಶಿ ಯಾವುದು?
Image Credit: AI ImageSource: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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