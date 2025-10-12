English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪತಪ್ಪಿಯೂ ಧರಿಸಬಾರದು! ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವವು..

wearing silver jewelry as per astrology: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 12, 2025, 01:44 PM IST
  • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು, ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಯಾವುದೇ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ
  • ಬೆಳ್ಳಿಯು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೋಹವಾಗಿದೆ

ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪತಪ್ಪಿಯೂ ಧರಿಸಬಾರದು! ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವವು..

Silver Jewels: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು, ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಯಾವುದೇ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಷ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ
ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಮೇಷ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹಗಳು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಚಡಪಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಧರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಸ್ವಭಾವತಃ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಹಗಳು. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಧನು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಗುರು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವು ಶುಭ ಗ್ರಹ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಅತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮವಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶನಿ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಶತ್ರು ಗ್ರಹಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೇಲಿನ ರಾಶಿಯವರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಲೋಹವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜನ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

