English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ..!

ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ..!

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 6, 2025, 07:10 PM IST
  • ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ
  • ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು
  • ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

Trending Photos

ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!!
camera icon5
Mars Transit 2025
ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!!
ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌..! ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 5% ಹೆಚ್ಚಳ?
camera icon5
Namma metro
ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌..! ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 5% ಹೆಚ್ಚಳ?
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ದೇವ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ 2 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗಲಿದೆ
camera icon4
chandra gochar 2025
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ದೇವ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ 2 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗಲಿದೆ
ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
DMart
ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ..!

Add Zee News as a Preferred Source

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದು ನವೆಂಬರ್ 29 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.ಅದೇ ರೀತಿ, ಗುರು ಗ್ರಹವು ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.

ಗುರುವನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಗುರುವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಳುವ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾವನೆಗಳು, ವಂಶಾವಳಿ, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಧವನ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ 11.14 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ED ವಶಕ್ಕೆ..!

ಗುರು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳು:

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಅದೃಷ್ಟ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಾನ, ಕೌಶಲ್ಯ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಧನು ರಾಶಿ: ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಮದುವೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ, ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಂತಾನದ ಅವಕಾಶಗಳು.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ.

ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 

About the Author
jupiter retrograde 2025jupiter retrograde in cancer​jupiter retrograde 2025 in cancerguru retrograde 2025guru retrograde 2025 in cancer

Trending News