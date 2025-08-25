English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರತ್ನದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೆ! ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್..‌

gemstones for career: ಪಚ್ಚೆ, ಹವಳ, ಸೋಡಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 25, 2025, 07:52 AM IST
  • ರತ್ನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರತ್ನಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ
  • ಅವು ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ

ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರತ್ನದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೆ! ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್..‌

astrology gemstones: ರತ್ನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರತ್ನಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹಗಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ.

ಪಚ್ಚೆ:
ಪಚ್ಚೆಯು ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರತ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಪಚ್ಚೆ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮನವೊಲಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಬರವಣಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ರತ್ನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪಚ್ಚೆ ರತ್ನವು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹವಳ:
ಹವಳವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ರತ್ನವು ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವವರು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹವಳ ರತ್ನವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೋಡಲೈಟ್:
ಸೋಡಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಸೂಚಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಸೋಡಲೈಟ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಣಿಕ್ಯ:
ಮಾಣಿಕ್ಯವು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅದೃಷ್ಟ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ಧರಿಸುವವರು ಹೆಸರು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮಾಣಿಕ್ಯವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ರತ್ನಗಳು ಕೇವಲ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗ್ರಹಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ)

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

