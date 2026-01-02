ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಹಣ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಸ್ಯ: ಸಾಧಾರಣ ಅಂತಾ ಕಿತ್ತು ಎಸೆಯೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ!!

Apamarga Benefits
: ಇಂದು ನಾವು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾದೂವೇ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಪಾರ ಧನ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ-ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಗಂಗಾ ಮಾತೆಯ ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೇರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ಗಂಗಾಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ನೋಡಲು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಇದರ ಗುಣ ಅಸಾಧಾರಣ. ಇದನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಗಿಡವೆಂದು ಕಿತ್ತು ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಇದರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಗುಣವನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರ ಯಾವ ಭಾಗದ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಲಾಭಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ನೀವು ಇದರ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಮಾರ್ಗ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಉತ್ತರಾಣಿ ಗಿಡ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಗಿಡದ ಬೀಜಗಳು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜವು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬೀಜಗಳು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಪಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೂವಾಗಿ ಅರಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳ ಜೊತೆ ಗಿಡವೂ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೂಗಳು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ
ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಉಪಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿ, ವಶೀಕರಣ, ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಗೌರವ ಘನತೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಇದರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರು ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ, ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಈ ಗಿಡದ ಬೀಜಗಳ ಅನ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಎರಡು ಚಮಚ ಅನ್ನವನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ.
ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಹಲವು ದಿನಗಳ ತನಕ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರಾಣಿಯ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಗಂಗಾಮಾತೆಯ ವಾಸ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅಮೃತದ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳು ಇದರ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಇದರ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಈ ಉತ್ತರಾಣಿ ಗಿಡದ ಬೇರಿನಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಉಜ್ಜುತ್ತಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೋವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ, ನೀವು ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಇದ್ದರೂ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಳದಿ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಯಾರು ಹಲ್ಲಿನ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಅವರು ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಯನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬೂದಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋವಿರುತ್ತದೋ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಕೂಡ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವು ಇರುತ್ತದೋ ಅಂಥವರು ಇದರ ಒಣಗಿದ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಬೀಜವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ವಾಸನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ತಲೆನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಆ ತಲೆ ನೋವು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಶನ್ನಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಟೆನ್ಶನ್ ಇರಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ತಲೆನೋವು ಇರಬಹುದು.. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದು ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)