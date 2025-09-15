English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸತ್ಯ, ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರೇ ನಂಬರ್ 1..! ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಪಾಲಿಗೆ ಇವರೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು: ಇವರನ್ನು ಆಳುವ ಗ್ರಹಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ

Love and Honest Zodiac Signs: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಂತವಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 15, 2025, 07:12 PM IST
    • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
    • ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಂತವಾಗಿವೆ
    • ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ

Trending Photos

ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ತರ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?
camera icon5
ACTOR
ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ತರ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.
camera icon6
Expensive Milk
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 79 ರೂ. ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗದು ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ
camera icon8
Gold price
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 79 ರೂ. ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗದು ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ
ನನ್ನ 1 ದಿನದ ರೇಟ್‌.. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಚೆಲುವೆ..! ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು
camera icon6
Bigg Boss Nainika
ನನ್ನ 1 ದಿನದ ರೇಟ್‌.. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಚೆಲುವೆ..! ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು
ಸತ್ಯ, ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರೇ ನಂಬರ್ 1..! ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಪಾಲಿಗೆ ಇವರೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು: ಇವರನ್ನು ಆಳುವ ಗ್ರಹಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ

Love and Honest Zodiac Signs: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯಾರನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನೀವು ನೋಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮವರಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಂತವಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಂಬರ್‌! ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವುದು ಗುರುಬಲ.. ಧೋನಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಜನ್ಮಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಇದೇ

ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲೇ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಸಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಫೇಕ್‌ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್‌ ಮತ್ತು ದಯೆಯುಳ್ಳವರು. ಅವರು ಇತರರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೈತಿಕ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಂತರು.

ತುಲಾ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದವರು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಕರ: ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರೆಗೂ ಅವರು ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹರು. ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವಮಾನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Baba Vanga: 2026ರಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾರೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯಲಿದೆ!! ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ!

(ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ)

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Honest Zodiac SignsLove Zodiac SignsLove and Honest Zodiac Signs

Trending News